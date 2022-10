Orange : bien vert

(Boursier.com) — Orange s'adjuge 1,3% à 9,3 euros en ce début de semaine à Paris. L'opérateur bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a réitéré son avis 'surperformer' sur le dossier malgré un cours cible réduit sa de 13,3 à 12 euros. L'analyste s'attend à ce que les résultats du troisième trimestre présentent des tendances très similaires à celles du trimestre précédent en termes de croissance EBITDAaL (+0,7% sur 12 mois), en dépit d'un léger mieux en matière de revenus.

L'ajustement de l'objectif prend en considération : une mise en Bourse d'Orange CyberDefense désormais improbable; une baisse de probabilité (de 66% à 33%) du potentiel de dégagement de valeur sur une cession de tours ; elle reste possible mais tarde et certaines options peuvent disparaitre (cession de tours par Deutsche Telekom et possible cession prochaine chez Vodafone) ; de nouvelles estimations légèrement abaissées (-1% sur 2022-30e). Le broker reste néanmoins positif car le titre reste sur des multiples inférieurs à son secteur alors qu'il devrait publier un fort redressement de ses FCF sur 2022-23, la fusion en Espagne pourrait permettre un retour actionnarial supérieur en 2023 et il reste des chances de monétisation des tours.

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a par ailleurs déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 7 octobre, le seuil de 5% du capital de la société et détenir, pour le compte desdits clients et fonds,

131.606.366 actions Orange, représentant autant de droits de vote, soit 4,95% du capital et 4,22% des droits de vote. Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.