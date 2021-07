Orange Belgium : réunion en vue

Orange Belgium : réunion en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Belgium invite les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique organisée le 26 juillet 2021 dans le cadre de ses résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2021.

Orange Belgium Group communiquera ses résultats pour le deuxième trimestre et du premier semestre 2021 le lundi 26 juillet à 07h00 CET.

L'équipe Relations Investisseurs d'Orange Belgium a le plaisir d'inviter les investisseurs et les analystes à prendre part à la conférence en ligne et/ou téléphonique donnée par Xavier Pichon, CEO; Antoine Chouc, CFO; Koen Van Mol, Head of Investor Relations.