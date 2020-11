Orange Belgium renforce son comité exécutif

(Boursier.com) — Orange Belgium élargit son comité exécutif avec Isabelle Vanden Eede, nommée Chief Brand, Communication & CSR Officer, et Bart Staelens, nommé Chief Transformation & Customer Experience Officer.

Le conseil d'administration d'Orange Belgium, filiale du Groupe Orange, a validé ces nominations à compter du 1er décembre.

Isabelle Vanden Eede (45 ans) a 23 ans d'expérience dans le domaine du branding et de la communication. Reconnue pour ses compétences stratégiques et sa grande expertise dans de nombreux domaines de la communication, elle a joué un rôle déterminant dans la croissance de la marque Orange, et a contribué à la réalisation des ambitions commerciales et d'entreprise d'Orange Belgium.

Bart Staelens (54 ans), a plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie des télécommunications, tant en Belgique qu'à l'étranger. Il a rejoint Mobistar en 1999 et a occupé des postes techniques, marketing, stratégiques et de transformation en Belgique, mais aussi en Russie, en France et en Égypte pour le groupe Orange. Il est revenu chez Orange Belgium en février 2020 après avoir passé 3 ans au Caire en tant que directeur de la transformation pour Orange Egypte, où il était responsable de la transformation de l'entreprise. A partir de mars 2020, il a été directeur du programme 5G pour Orange Belgium et le Luxembourg. Bart a une solide expérience dans la mise en oeuvre de programmes stratégiques et de transformation.