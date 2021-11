Orange Belgium : négociation exclusive avec Nethys pour l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO SA

(Boursier.com) — A l'issue d'un processus de sélection compétitif, Orange Belgium a été choisi par Nethys pour entrer en négociation exclusive pour l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO SA, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,8 MdE pour 100% du capital.

VOO SA est un opérateur de télécom qui détient le réseau câble dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise. VOO offre un portefeuille de services de téléphonie fixe et mobile, d'Internet très haut débit et de télévision.

"Après 25 ans de présence d'Orange en Belgique, Orange Belgium pourrait, grâce à l'acquisition de VOO, se doter d'un réseau très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, conforter le déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.

Le plan d'investissements ambitieux et l'association des compétences de VOO et de l'expertise d'Orange permettraient d'assurer et de renforcer durablement la qualité du réseau de VOO, au service des clients et de la compétitivité des régions wallonne et bruxelloise" commente le groupe.

Le projet industriel d'Orange, la complémentarité des actifs et des équipes ainsi que la culture sociale des deux entreprises offriraient des perspectives attractives pour les collaborateurs de VOO et d'Orange Belgium.

La valeur d'entreprise de 1,8 MdE pour 100% du capital correspond à un multiple d'EBITDA1 avant synergies de 9,5x.

Orange Belgium, qui dispose d'un levier d'endettement aujourd'hui très faible, financerait cette opération par un accroissement de sa dette, grâce au soutien d'Orange SA.

Aucun autre commentaire ne peut être donné sur le processus en cours à ce stade. Les autres paramètres de la transaction seront communiqués au moment du signing.