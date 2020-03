Orange Belgium lance un nouveau portefeuille mobile

Orange Belgium lance un nouveau portefeuille mobile









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Belgium annonce une nouvelle augmentation des volumes de données dans ses offres mobiles afin de soutenir l'évolution des usages des consommateurs. En effet, depuis le début 2018, l'utilisation des données mobiles par les clients d'Orange Belgium a été multipliée par 2,5 pour atteindre 4,5 GB/mois fin 2019 grâce au lancement des offres illimitées d'Orange et à la croissance des usages numériques tels que le streaming vidéo, les jeux et les réseaux sociaux.

Le portefeuille mobile est donc entièrement remanié. Orange Belgium a ainsi augmenté les volumes de données mobiles de son nouveau portefeuille GO. Il est conçu pour permettre aux clients de modeler l'offre en fonction de leurs besoins individuels ou familiaux. Ce portefeuille propose jusqu'à 4 abonnements mobiles à prix compétitif pour des volumes de données mobiles plus conséquents. Orange GO est particulièrement intéressant pour les familles.