Orange Belgium lance son Orange 5G Lab à Anvers

(Boursier.com) — Orange Belgium a officiellement ouvert ce matin son premier 5G Lab à Anvers. L'occasion pour toute entreprise de découvrir, tester et développer de nouveaux cas d'utilisation innovants de la technologie de réseau 5G Stand Alone. Le Lab rejoindra le réseau international du Groupe Orange, qui compte déjà 7 autres Labs en Europe. "De quoi propulser la collaboration et l'innovation à un niveau jamais atteint" souligne le groupe.

Après les initiatives de co-innovation mises en place en 2020 avec des partenaires et de grandes entreprises sur le campus Orange 5G SA du port d'Anvers, l'ouverture du premier 5G Lab permanent à Anvers marque un pas de plus dans la démarche d'Orange Belgium visant à libérer tout le potentiel de la 5G. Ce 5G Lab réunit toutes les connaissances et l'expertise d'Orange Belgium en matière de 5G dans l'industrie 4.0. De nouveaux cas d'utilisation dans l'industrie 4.0 sont développés et testés en marge des cas d'utilisation initiaux de co-innovation déployés dans le port d'Anvers.

Dans le cadre de ce processus, Orange étend en permanence son écosystème de partenaires, de clients et de start-up. Les trois premières start-up actives dans le domaine de la 5G ont été recrutées en avril 2021 dans le cadre du programme d'accélération Orange Fab, afin de rejoindre le 5G Lab et la communauté 5G. Au sein de cette toute nouvelle installation, qui a pris ses quartiers au Beacon à Anvers, l'opérateur présentera les capacités de la nouvelle norme télécom 5G SA et expliquera en quoi elle peut aider les entreprises à innover et à se digitaliser.