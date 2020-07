Orange Belgium : la Jupiler Pro League disponible pour les clients, convergents et mobiles, pendant 5 ans

Orange Belgium : la Jupiler Pro League disponible pour les clients, convergents et mobiles, pendant 5 ans









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Belgium et Eleven Sports ont signé un accord pour la distribution de 3 nouvelles chaînes Eleven Sports dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League, dont la Jupiler Pro League. Orange Belgium devient ainsi le premier opérateur à signer un accord de distribution rendant la Jupiler Pro League disponible pour ses clients pour les 5 prochaines années.

Les clients Love Trio d'Orange pourront souscrire un pack football premium incluant la Jupiler Pro League. Les 3 chaînes Eleven Sports existantes qui couvrent les compétitions internationales restent incluses dans le bouquet de télévision numérique standard d'Orange sans coût supplémentaire.

Les clients Love Duo et mobiles d'Orange auront quant à eux la possibilité de prendre des forfaits OTT mensuels d'Eleven Sports pour suivre le foot belge en ligne.

Les 3 chaînes supplémentaires dédiées aux matchs et aux compétitions de la Pro League seront disponibles en août 2020, dès le début de la saison de football 20-21.

Historiquement, le football était souvent distribué via des packs premium hors de prix et très contraignants pour les clients. En tant que 'Bold Challenger' sur le marché des télécoms, Orange Belgium a brisé le duopole existant sur le marché de la télévision convergente et à contenu, en attirant plus de 280 000 clients via ses offres Love, soit toute la croissance du marché.

Capitalisant sur ce succès, Orange Belgium revoit ses ambitions à la hausse et entend démocratiser l'accès aux matchs de la Pro League à la télévision (et sur d'autres écrans) :

Les fans assidus de sports pourront suivre en direct plusieurs matchs de football de la Jupiler Pro League et d'autres compétitions de la Pro League sur 3 nouvelles chaînes Eleven Sports. Jusqu'à présent, les clients Love Trio d'Orange pouvaient déjà regarder leurs célèbres joueurs belges évoluer dans différentes compétitions internationales telles que La Liga, la Serie A ou la Bundesliga 1 via les chaînes actuelles d'Eleven Sports, déjà disponibles gratuitement en HD. Ils peuvent désormais les voir jouer en direct dans le top du championnat belge en prenant l'option Premium Sports. Ils auront ainsi accès à tout le contenu des nouvelles chaînes, notamment les matchs de D1A et D1B, la Supercoupe, la Super Ligue féminine et l'e-sport.

Les clients Love Duo et mobiles peuvent souscrire des forfaits mensuels, directement via Eleven Sports, pour regarder le football belge sur leurs écrans mobiles.

En tant que 'bold challenger', Orange Belgium rendra ce contenu disponible à un prix avantageux, sans avoir à payer pour du contenu supplémentaire inclus dans de larges packs.

Les offres détaillées seront communiquées prochainement...