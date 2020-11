Orange Bank : une première opération de titrisation

Orange Bank : une première opération de titrisation









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Bank a réalisé le 29 octobre sa première opération de titrisation "FCT Orange Bank Personal Loans 2020". Cette opération inaugurale porte sur un portefeuille de prêts personnels français d'un montant de 594,6 millions d'Euros originés par Orange Bank et a été notifiée auprès de l'ESMA comme Simple, Transparente et Standard (STS) au sens de la réglementation (EU) 2017/2402. L'opération bénéficie d'une période de rechargement de 2,5 ans durant laquelle l'amortissement du portefeuille pourra être compensé par la cession de nouveaux prêts par Orange Bank sur une base mensuelle.

A la clôture de la transaction, le Fonds Commun de Titrisation (FCT) Orange Bank Personal Loans 2020 a financé l'acquisition du portefeuille titrisé par l'émission des trois classes d'obligations : Class A Notes senior d'un montant de 456,7 millions d'Euros (notées AAAsf/AAA(sf) par Fitch/S&P), Class B Notes mezzanine d'un montant de 32,7 millions d'Euros (notées AAAsf/AA(sf) par Fitch/S&P) et Class C Notes junior d'un montant de 105,2 millions d'Euros (non notées). Les Class A Notes et Class B Notes sont listées sur Euronext Paris.

Toutes les obligations émises ont été souscrites par Orange Bank avec notamment un objectif d'utilisation des Class A Notes comme collatéral éligible pour les opérations de refinancement de l'Eurosystème.