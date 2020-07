Orange Bank devient courtier en assurances

(Boursier.com) — Dans le droit fil des annonces faites à l'occasion de son deuxième anniversaire, Orange Bank consolide son développement avec les Assurances 24h mobile. Cette évolution est le fruit du rachat d'Orange Courtage en mars dernier qui compte aujourd'hui 450.000 clients particuliers et 150.000 clients professionnels.

La banque franchit ainsi un nouveau cap dans sa politique d'offres croisées avec Orange et devient courtier en assurances ce qui lui permettra à l'avenir de commercialiser de nouveaux produits d'assurance.

Un modèle multicanal et multi-produits

Orange Bank considère que les clients doivent pouvoir choisir leur canal et leur produit d'entrée en relation, tout en bénéficiant d'un lien fort entre les univers bancaires et télécom.

C'est pourquoi son acquisition clients s'appuie sur le canal digital (web et mobile) mais également sur les 300 boutiques Orange agréées IOBSP et les agences Groupama. C'est aussi la raison pour laquelle l'entrée en relation était jusqu'à présent possible par le compte bancaire et le crédit à la consommation.

L'imbrication avec l'univers télécom s'est matérialisée par :

un cash back de 5% sur les achats de téléphones mobiles et accessoires pour les détenteurs de la carte Visa Premium,

un cash back de 5% sur les factures Orange domiciliées sur un compte Orange Bank, dans la limite de 3 euros/mois,

et une offre de financement des achats (téléphones, tablettes, objets connectés) pour tous les clients éligibles.

Pour parachever cette stratégie, il manquait un produit : l'assurance.

Cette assurance, distribuée depuis plusieurs années sur l'ensemble des canaux de vente Orange (boutiques physiques et digitales, service clients), permet à Orange Bank de renforcer sa synergie avec l'univers télécom.

La banque compte désormais plus d'un million de clients, comptes, crédit et assurance.

Un univers pour toute la famille

Avec les Assurances 24h00 mobile, la palette de services proposés par la banque s'enrichit d'un nouveau volet, dans la continuité de son positionnement : toucher l'ensemble de la sphère familiale, avec un univers articulant simplicité, confort et détente. L'assurance est développée en lien étroit avec BNP Paribas Cardif, partenaire d'Orange depuis 2018.

Concrètement, les a ssurances proposées couvrent le vol, la casse, l'oxydation des équipements des clients : téléphones mobiles, tablettes et objets connectés. Deux produits d'assurance sont proposés.

Le premier permet au client d'assurer son téléphone mobile ou sa tablette (achetés ou non chez Orange) dès lors qu'il l'utilise sur une ligne Orange ou Sosh. Le second comprend l'ensemble des équipements du foyer (mobiles et tablettes achetés ou non chez Orange et utilisés sur une ligne Orange ou Sosh, et objets connectés achetés chez Orange).

Dans les deux cas, les téléphones mobiles sont remplacés dans les 24h par un modèle identique ou équivalent. Tablettes, objets connectés et accessoires font pour leur part l'objet d'une indemnisation. L'engagement est de 12 mois minimum. Le tarif va de 2,99 euros/mois à 29,99 euros/mois en fonction de la valeur du mobile à assurer pour la première assurance ; il est de 24,99 euros/mois pour la secon de. L'adhésion s'effectue dans les boutiques Orange, en Service Clients Orange et sur orange.fr ou sosh.fr.

Paul de Leusse, Directeur Général d'Orange Bank, complète : "Orange Bank poursuit sa stratégie de telco-banque en proposant désormais aux clients ayant une ligne Orange ou Sosh une assurance des mobiles, tablettes et objets connectés. Nous sommes désormais présents sur les 3 univers, banque au quotidien, crédit et assurance et nos clients peuvent nous rejoindre par l'un ou l'autre de ces produits. Le pari de la valeur se concrétise aussi puisqu'une part croissante de nos clients est équipée d'une offre payante".