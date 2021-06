Orange Bank conclut un partenariat avec Younited dans le crédit à la consommation

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange Bank souhaite étendre son activité en commercialisant ses offres de prêt personnel et crédit affecté auprès de nouvelles clientèles. Orange Bank vient donc de retenir Younited pour accélérer son développement dans le crédit à la consommation. Avec le choix de Younited, fintech du Next 40, Orange Bank s'allie à un fleuron de la French Tech, qui a connu une croissance exponentielle en Europe ces dernières années, en particulier grâce à son expansion dans 5 pays et au développement de son activité de partenariats.

Ce partenariat technologique renforcera des maillons essentiels de la chaîne de valeur du crédit à la consommation de la banque : souscription, octroi, gestion et recouvrement. Les parcours clients et distributeurs. Cette nouvelle plate-forme permettra à Orange Bank de proposer son offre de prêt personnel à une clientèle plus large et notamment aux clients d'Orange, au-delà de l'offre de prêt affecté déjà proposée en boutiques Orange. Le client verra ses démarches simplifiées et écourtées. Il aura en particulier la possibilité de synchroniser ses informations bancaires détenues dans un autre établissement pour accélérer le traitement de sa demande (comme le prévoit la DSP2) et d'obtenir une réponse personnalisée immédiate.

L'association avec Younited constitue une avancée qualitative pour toutes les équipes d'Orange Bank, back office, analystes et centre de relation client. Elles bénéficieront ainsi d'un nouvel outil plus performant pour une prise en charge des demandes clients plus rapide et plus fluide. En alliant le meilleur d'Orange Bank et de Younited, la banque disposera dès début 2022 d'une des chaînes de valeur crédit front to back les plus performantes du marché et déployable dans d'autres pays en Europe.