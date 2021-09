Orange : atterrissement réussi

(Boursier.com) — Orange a procédé aujourd'hui à l'atterrissement du système du câble sous-marin de télécommunications 'AMITIE' sur une plage dans la commune du Porge, près de Bordeaux (Gironde), annonce l'opérateur. Après 2 premières tentatives avortées en raison de conditions météorologiques très défavorables, la météo plus clémente ce jour a permis l'atterrage du câble en utilisant un procédé technique innovant et permettant le respect de l'environnement (forage horizontal dirigé), un challenge technologique de taille, mené à bien ce jour par les équipes de déploiement. D'une longueur totale de 6 800 km, ce câble de nouvelle génération, dont Orange est partenaire, assurera une connexion entre l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis), Le Porge (France) et Bude (Angleterre). La mise en service est prévue début 2022. Le groupe démontre ainsi "une nouvelle fois ses compétences et son expertise en matière de câbles sous-marins transatlantiques".

Orange bénéficiera de deux paires de fibres optiques sur ce nouveau système, offrant une capacité pouvant aller jusqu'à 23Tbp/s chacune. En tant que responsable de la partie française du câble, en qualité de 'landing provider', Orange est en charge de l'exploitation et la maintenance de la station d'atterrissement du système. L'opérateur français fournira les liens terrestres pour ce système, au départ de cette station vers Bordeaux, puis Paris et Lyon et connectera le reste de l'Europe grâce à un réseau terrestre à la pointe de la technologie optique.

L'arrivée de ce nouveau méga câble près de Bordeaux représente une belle opportunité pour la région, qui va devenir un hub numérique international, et permettra l'implantation de nouveaux datacenters pour soutenir la croissance de l'écosystème numérique local.