Orange : annonce une perte semestrielle de 2,6 MdsE

Orange : annonce une perte semestrielle de 2,6 MdsE









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'opérateur Orange a accusé une perte d'exploitation de 1,752 milliard d'euros au premier semestre, alors que le groupe a passé une dépréciation d'actifs dans ses comptes de 3,7 Milliards d'euros liée à la situation en Espagne où l'opérateur télécoms a revu à la baisse ses perspectives à court terme. Le résultat net tombe aussi dans le rouge, avec une perte semestrielle de 2,6 milliards d'euros.

"En Espagne, où les perspectives globales se sont dégradées, nous contraignant à enregistrer une importante dépréciation d'actifs, le nouveau management a mis en place sa stratégie de repositionnement des offres et la performance commerciale est positive", explique le PDG du groupe Stéphane Richard.

Le chiffre d'affaires d'Orange en Espagne a continué de reculer au deuxième trimestre, à -2,7%, mais le recul est moins prononcé que lors des trimestres précédents.

Au T2, le chiffre d'affaires total du groupe a progressé de 2,6% à base comparable, à 10,55 milliards d'euros, aidé par les ventes d'équipements et les services IT et intégration.

La progression des revenus ressort à 1,5% sur un an au premier semestre.

L'EBITDAaL a reculé de 0,4% au deuxième trimestre, à 3,27 milliards d'euros, avec un repli identique sur l'ensemble du premier semestre, à 5,84 MdsE.

Malgré les pertes accusées sur le premier semestre, Orange confirme ses perspectives pour 2021 avec un EBITDAaL "stable négatif", un niveau d'eCAPEX compris entre 7,6 milliards et 7,7 milliards d'euros et un cash-flow organique des activités télécoms supérieur à 2,2 milliards