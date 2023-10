Orange annonce la mise en service du câble sous-marin AMITIE, proposant une solution transatlantique unique, robuste et à très faible latence

(Boursier.com) — Orange propose aujourd'hui des capacités mondiales de connectivité entièrement résilientes sur la route sous-marine la plus dense au monde en s'appuyant sur deux méga câbles sous-marins de nouvelle génération assurant une liaison entre la France et les États-Unis.

Orange annonce la mise en service d'une nouvelle route transatlantique sur le méga câble sous-marin de télécommunication "AMITIE". Après près de 4 ans de travaux entre les deux continents et la fin des tests de validation, le câble offre ainsi une solution entièrement sécurisée en complément de l'autre méga-câble sous-marin Dunant mis en service en janvier 2021.

Une solution performante et robuste unique sur la route transatlantique

Le câble AMITIE d'une longueur totale de 6.800 km, avec ses 16 paires de fibre d'une capacité maximale de 400 Tbit/s assurera une connexion entre Lynn proche de Boston (Etats-Unis), Le Porge, près de Bordeaux (France) et Bude (Angleterre).

Orange bénéficiera de deux paires de fibres optiques sur ce nouveau système et garantira la résilience et la continuité du trafic sur l'axe transatlantique, un axe vital et majeur pour la connectivité internet mondiale.

Avec un trafic qui continue de croitre fortement pour accompagner la hausse des usages numériques et en particulier ceux des fournisseurs de contenus, l'axe Amérique du Nord / Europe est l'un des plus dense de la planète en termes de connectivité. En effet, selon Telegeography, "avec 571 Tbps de bande passante internationale utilisée, le transatlantique reste de loin la plus grande route intercontinentale. Elle est deux fois plus sollicitée que la route transpacifique, la deuxième en importance dans le monde". (Source TeleGeography's Transport Networks - Transatlantic 2023)

Rôle clé

Orange réaffirme son rôle clé sur l'axe transatlantique en offrant de la connectivité de New-York ou Ashburn aux Etats-Unis, vers l'Europe, grâce à une solution de connectivité terrestre entièrement résiliente en France. Les câbles Dunant et AMITIE empruntent des routes complètement distinctes, évitant ainsi tout risque de coupure sur cet axe stratégique. Leur latence respective de 38ms (Ashburn - Paris) pour Dunant et 34ms (Bordeaux - New-York) pour AMITIE permet d'assurer une excellente qualité d'expérience et de service.

Par ailleurs, ces deux méga câbles ont été conçus pour évoluer au même rythme que les futures générations de technologies de transmission optique, et seront en mesure de maintenir un niveau de performances élevé pour les 20 prochaines années...