Orange annonce l'atterrissement du câble sous-marin Dunant en Vendée









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange a procédé aujourd'hui à l'atterrissement du câble transatlantique Dunant de Google à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, première étape terrestre de la pose de ce câble.

Ce nouveau câble sous-marin long de 6.600 km reliant les États-Unis à la France, posé par la société SubCom et dont la mise en service est prévue avant la fin 2020, est le fruit d'un projet unissant Orange et Google.

L'axe Europe-États-Unis est une des routes sous-marines les plus importantes du globe avec un besoin de connectivité qui double tous les deux ans. Dunant contribuera à répondre à l'explosion des usages Internet et à garantir des connexions toujours plus performantes aux clients d'Orange et Google.

En qualité de "Landing Party" et propriétaire de la partie française du câble, Orange a entièrement réhabilité la station historique de Saint-Hilaire-de-Riez alors désaffectée afin d'y héberger les équipements terminaux du système Dunant. Cette zone est un emplacement stratégique, située près des principaux hubs de connectivité de ce côté de l'Atlantique. Depuis cette station d 'atterrissement, Orange déploie des fibres optiques terrestres en France entre Saint-Hilaire-de-Riez et Paris pour acheminer son trafic sur Dunant jusque dans les grands Data Centers de la capitale et permettra aussi de servir le reste de l'Europe et les grands Data Centers internationaux.

Avec ce déploiement, Orange bénéficiera de deux paires de fibres optiques d'une capacité pouvant aller jusqu'à 30Tbp/s chacune, soit de quoi transférer une vidéo de 1Go en 30 microsecondes. Orange sera ainsi en mesure de répondre à la croissance massive de la demande en termes de données et de contenus échangés entre l'Europe et les Etats-Unis pour plusieurs années.

Dunant sera le premier câble sous-marin à connecter les États-Unis à la France depuis plus de 15 ans et sera conçu de façon à associer les technologies les plus avancées des différents fournisseurs d'équipements mondiaux. Le câble aura donc l a possibilité d'évoluer au même rythme que l'innovation des technologies de transmission optiques et de maintenir ses performances au plus haut niveau pendant de nombreuses années.

En tant qu'investisseur majeur dans plus de 40 câbles sous-marins, Orange s'emploie à développer la qualité de service de son réseau mondial. Ce nouveau projet Transatlantique est une des nombreuses opérations du Groupe visant à fournir des services de haute qualité pour accompagner ses clients dans leurs différents usages.

"Nous sommes très heureux de l'arrivée du câble Dunant en France. C'est la concrétisation d'un projet en co-construction avec Google permettant de répondre à l'explosion des usages internet sur le long terme. Ce partenariat renforce le rôle d'Orange en tant que leader mondial dans l'investissement, le déploiement, la maintenance et l'exploitation d'infrastructures stratégiques. L'atterrissement de Dunant sur nos côtes place encore une fois la France au coeur du développement du numérique mondial", indique Jean-Luc Vuillemin, Directeur Réseaux et Services Internationaux chez Orange.

"Nous sommes ravis de voir débuter l'installation concrète du câble Dunant. Une fois en service, Dunant répondra aux besoins toujours croissants de connectivité de nos clients qui bénéficieront d'une connexion haut débit, bien dimensionnée, à faible latence et hautement sécurisée", ajoute, Jayne Stowell, Directrice des négociations stratégiques de l'infrastructure au sein de Google