(Boursier.com) — Orange annonce l'acquisition d'une participation majoritaire dans l'opérateur fixe Telekom Romania Communications (TKR). La signature de cet accord permettra à Orange Roumanie d'acquérir une participation majoritaire de 54% dans l'un des principaux opérateurs fixes du pays. L'État roumain conservera les 46% restants.

Orange a obtenu l'agrément des autorités compétentes pour l'aboutissement de cette opération. La valeur d'entreprise s'élève à 497 millions d'euros, comme indiqué précédemment, sur une base de 100% de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d'abonnés convergents. Cela correspond à une valeur d'équité de 296 ME.

La réussite de cette opération annonce l'accélération de la stratégie mise en oeuvre par Orange qui souhaite devenir l'opérateur privilégié des clients pour la fourniture de services convergents en Roumanie. Orange réitère également son engagement à poursuivre ses investissements dans le secteur roumain des télécommunications. Grâce à cette acquisition, Orange, premier opérateur mobile du pays s'appuiera sur la force du réseau fixe de TKR afin de créer un opérateur entièrement convergent, fixe et mobile, sur les marchés des particuliers, des entreprises et des TIC.

TKR, deuxième plus grand opérateur fixe de Roumanie, a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 633 millions d'euros. À travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à près de 5 millions de clients et son réseau fibre d'environ 90.000 km relie près de 3 millions de foyers. Il fournit également des services convergents à près de 916.000 abonnés fixe-mobiles convergents au 30 juin 2021 notamment par le biais d'un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. Ces abonnés migreront rapidement sur le réseau d'Orange Roumanie une fois la transaction réalisée.

Chacune des parties continuera à fonctionner à travers des entités juridiques indépendantes. Liudmila Climoc conserve son poste de DG d'Orange Roumanie. Aujourd'hui, le conseil d'administration de TKR a nommé M. Andrei Popovici en tant que DG de TKR.