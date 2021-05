Orange : annonce des résultats définitifs de l'offre publique d'acquisition sur Orange Belgium

(Boursier.com) — A l'issue de la réouverture volontaire de l'Offre qui a débuté le 28 avril et s'est clôturée le 4 mai, 14.368.307 actions Orange Belgium au total auront été apportées à l'Offre, représentant 23,94 % du capital social d'Orange Belgium et 50,97 % du nombre total des actions faisant l'objet de l'Offre.

Le paiement du prix de l'Offre pour les actions apportées au cours de la réouverture de l'Offre aura lieu le 17 mai.

A cette date, Orange SA détiendra directement et indirectement 46.191.064 actions d'Orange Belgium (en ce compris les actions auto détenues), soit 76,97% du capital social d'Orange Belgium.

Commentant ce résultat, Ramon Fernandez, Directeur général délégué en charge des Finances, Performance et Développement du groupe Orange a dit : "Nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixés : offrir un prix juste aux actionnaires qui souhaitaient monétiser leurs titres et nous renforcer au capital d'Orange Belgium. Avec près de 77% du capital détenu par le Groupe, nous disposons désormais de moyens pour améliorer la flexibilité financière d'Orange Belgium, déployer plus efficacement sa stratégie de création de valeur à long terme et lui permettre de mieux réagir aux transformations majeures du marché belge."