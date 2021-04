Orange : alliance en Pologne

(Boursier.com) — Orange s'associe à APG pour déployer 1,7m de prises FTTH supplémentaires en Pologne dans le cadre d'une co-entreprise 50/50 valorisée 605 millions d'euros. Orange Polska annonce ainsi la création d'une FiberCo détenu à 50/50 avec APG. Cette co-entreprise vise à soutenir le déploiement de la fibre optique en Pologne, dans les zones où l'accès aux infrastructures à très haut débit est limité ou inexistant. La FiberCo inclura 2,4 millions de lignes dont 1,7 million à déployer au cours des cinq prochaines années. Cette transaction valorise la co-entreprise à 2.748 millions de PLN (605 ME) au terme d'un processus concurrentiel de recherche d'un partenaire de long terme. Dans ce cadre, Orange Polska percevra d'APG un montant de 1.374 millions de PLN (303 ME), dont 65% sera versé au closing, le solde entre 2022 et 2026 selon l'avancée du déploiement.

Le projet permettra à Orange Polska de poursuivre sa stratégie ambitieuse de déploiement de la fibre optique en partageant ses coûts d'investissement. Il intervient après que le groupe a annoncé, en janvier 2021, la création d'Orange Concessions et en février 2021 les contours de sa TowerCo européen TOTEM. Orange poursuit ainsi l'exécution de sa stratégie d'infrastructure de son plan Engage 2025.