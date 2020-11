Orange aide Lacroix à préparer l'arrivée de la 5G

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange accompagne Lacroix Group pour préparer l'arrivée de la 5G dans son usine 4.0 des Pays de la Loire. Les deux groupes expérimentent les bénéfices de la 5G dans l'usine de Lacroix Electronics de Montrevault-sur-Evre. Spécialisée en conception et production électronique de systèmes embarqués et d'objets connectés industriels, l'usine française de Lacroix Electronics est labellisée "vitrine Industrie du Futur". Elle accueille des tests grandeur nature sur les bénéfices de la 5G et son application pour l'industrie 4.0 dans le cadre du projet "Symbiose" : la construction d'une usine électronique du futur en France.

Outil de relance et de la transformation des entreprises, la 5G doit permettre aux industriels de développer par exemple le concept d'usine modulable et d'améliorer la gestion technique de bâtiment. Pour réaliser cette expérimentation, Orange a conçu et déployé un réseau 5G indoor à base d'équipements Ericsson :

- 4 antennes 5G indoor (Ericsson Dot) ont été installées à l'intérieur de l'usine diffusant des fréquences expérimentales pour couvrir l'espace de production.

- Orange opère un coeur de réseau virtualisé, réparti entre les locaux d'Orange et l'usine de Lacroix Electronics. Ce dispositif permet le traitement local et la sécurisation des données ainsi que les performances et l'efficacité du réseau, adapté aux cas d'usage de Lacroix Electronics.

Lacroix Electronics souhaite co-innover avec Orange pour rendre l'usine plus modulable. La fiabilité de la connectivité sans fil offrira plus de flexibilité dans l'organisation des machines de production électronique. Les implantations des ilots de production dans l'usine pourront à terme être modifiées en fonction de la demande et du type de production désirée.

La fiabilité de la 5G permettra de réaliser également un meilleur contrôle de la qualité de production. Grâce à la prise de photos en haute résolution sur les procédés électroniques par exemple, une vérification en temps réel pourra être effectuée sur la qualité des soudures et la présence des composants. La prise et l'envoi des images en temps réel pourront être associés à du "Machine Learning" afin d'améliorer les algorithmes de détection et ainsi s'assurer en temps réel qu'il n'y a pas d'erreur dans les lots fabriqués ou de réajuster les machines en cas de besoin. Orange et Lacroix Group testent également la contribution de la 5G pour une meilleure gestion technique des bâtiments et des infrastructures.