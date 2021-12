Orange : actualité porteuse

(Boursier.com) — Orange gagne désormais 2,6% à 9,3 euros sur la place parisienne. L'actualité sectorielle est dominée par l'annonce de la montée au capital d'Altice UK dans BT Group. De quoi relancer l'idée d'une poursuite de la consolidation dans les télécoms en Europe. Oddo BHF a par ailleurs débuté le suivi de la valeur avec un avis 'surperformer' et une cible de 11 euros. L'analyste explique qu'au cours actuel, le titre reflète les multiples de valorisation les plus bas de son histoire, une décote sectorielle au plus haut (26%) et une capitulation de nombreux investisseurs. Pour autant, il pense que la probabilité est forte, et donc attractive, qu'Orange entre dans un nouveau cycle en 2022 avec un changement d'équipe à la tête du groupe, dont l'intérêt sera de poursuivre le plan d'économies, selon lui; le premier rebond des cash-flows opérationnels (EBITDA-Capex) depuis 2010, soutenu par la décélération du plan fibre; et plusieurs transactions créatrices de valeur.