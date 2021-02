Orange : accord triennal de lutte contre les discriminations et d'emploi et d'insertion des personnes en handicap

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange a signé avec les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et SUD un nouvel accord pour l'emploi et l'insertion des personnes en situation de handicap ainsi que pour la lutte contre les discriminations.

Afin de faire évoluer le regard, les attitudes et les comportements face au handicap, Orange va accentuer et digitaliser ses programmes de formation pour les rendre accessibles au plus grand nombre. Orange poursuit également sa participation aux événements nationaux et internationaux tels que la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ou encore le DuoDay.

Cet accord s'applique aux salariés de l'Unité Economique et Sociale (UES) d'Orange SA jusqu'en 2023.

Rappelons qu'Orange est engagée depuis plus de 15 ans, pour l'insertion et l'emploi des personnes en situation de handicap. Le groupe poursuit ainsi sa politique en matière de recrutement et d'intégration ; 3,6% des recrutements en CDI et 2,6% des recrutements d'alternants seront consacrés aux personnes en situation de handicap sur la période 2021-2023. En France, Orange emploie plus de 4.800 salariés en situation de handicap qui sont accompagnés, de leur insertion dans l'entreprise jusqu'à l'accessibilité de leur environnement de travail, par plus de 120 correspondants. Depuis 2017, Orange a recruté en CDI 148 salariés en situation de handicap.