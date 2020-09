Orange : accord pour la distribution de 'Telefoot'

(Boursier.com) — A l'image du secteur des télécoms, Orange pointe en vive hausse en ce milieu de semaine (+4,1% à 9,5 euros). Après SFR, Bouygues et Free, l'opérateur historique a à son tour conclu un accord pour la distribution du service premium 'Telefoot La Chaîne Du Foot' auprès de ses clients.

Les abonnés de la TV d'Orange pourront profiter de la chaîne Telefoot et de ses huit canaux multiplex Telefoot Stadium pour la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats et notamment son choc programmé dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille.

Telefoot sera disponible pour 25,90 euros par mois avec un engagement de 12 mois. Orange proposera dans les prochaines semaines, plusieurs autres offres d'abonnement à Telefoot, avec et sans engagement.