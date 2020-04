Orange accompagne ses clients pros et entreprises en leur offrant 10 Go d'internet mobile supplémentaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A partir du 9 avril et jusqu'au 30 avril inclus, Orange poursuit ses mesures de solidarité en offrant 10 Go d'internet mobile supplémentaires aux clients pros et entreprises ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe data.

Cette offre sera valable une seule fois et utilisable jusqu'au 30 avril afin de faciliter le quotidien de plus de 600.000 clients pros et entreprises.

Cette recharge de 10 Go offerts sera automatiquement proposée aux utilisateurs par sms lorsque leur consommation atteindra 80% de l'enveloppe d'internet mobile disponible. Ils seront ainsi invités à se rendre sur leur espace client Orange ou leur application mobile pour bénéficier des 10 Go supplémentaires.

En cas de besoin complémentaire, après l'usage des 10Go offerts, les clients pourront continuer à bénéficier des recharges data à prix préférentiel proposées par Orange depuis le 17 mars et jusqu'au 30 avril.

Ces mesures viennent renforcer le dispositif d'accompagnement mis en place par Orange pour permettre aux clients professionnels de poursuivre leur activité dans les meilleures conditions possibles. En effet, depuis le 3 avril et jusqu'au 31 mai, ces clients ont la possibilité, sur simple appel auprès du SAV, de bénéficier d'une augmenta tion de la data disponible dans le cadre de leur option Airbox Confort Pro permettant de garantir la continuité de leur service internet fixe en cas de panne ou en attendant l'installation de leur accès internet.

Enfin pour accompagner ses clients professionnels, Orange a mis en ligne les informations utiles pour la continuité de leur activité professionnelle : https://pro.orange.fr/informations-covid-19/maintenir-votre-activite-avec-orange.html