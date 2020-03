Orange accompagne ses clients et offre 10 Go d'internet mobile supplémentaires et 20 chaînes en clair

Orange accompagne ses clients et offre 10 Go d'internet mobile supplémentaires et 20 chaînes en clair









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le contexte de crise liée à la pandémie de Covid-19, Orange poursuit et met en oeuvre des mesures de solidarité afin de faciliter le quotidien de ses clients... L'opérateur offre ainsi, sous forme d'option, 10 Go d'internet mobile supplémentaires aux clients ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe data.

Cette offre est valable à partir du 1er avril 2020, pour les abonnés mobile Orange et Sosh. Elle permettra en particulier de répondre aux besoins en data des clients qui n'ont pas un accès internet suffisant pour toute la famille, ainsi que des personnes qui doivent se déplacer pour assurer les services essentiels de la nation. L'option sera proposée jusqu'au 30 avril 2020 et sera accessible à quelque 16 millions de clients.

L'option 10Go sera proposée automatiquement aux clients ayant consommé l'intégralité de leur enveloppe d'internet mobile. Ils recevront un sms avec un lien qui leur permettra d'activer leur option à utiliser dans les 30 jours suivants. Une seule option 10 Go d'internet mobile sera offerte par client.

"Enfin, pour accompagner au mieux nos clients en cette période difficile, et leur permettre de passer de bons moments en famille et distraire leurs enfants, Orange offre également l'accès à 20 chaines en clair entre le 2 et le 20 avril 2020 à tous ses clients Orange et Sosh qui disposent d'un décodeur TV Orange" commente le groupe.

Parmi ces chaines, on retrouve des chaines pour les enfants (Canal J, Boomerang), pour les plus grands (Toonami, Manga), des chaines de divertissement (Paris Première, Teva), de cinéma (Paramount chanel, TCM Cinéma, Action), de sport (ES1, MYZEN TV, AutoMoto) et de musique (Mezzo, Trace Latina).

"Nous sommes confiants dans la fiabilité et le dimensionnement de nos réseaux cependant nous invitons tous nos clients à en avoir un usage responsable afin de préserver ce bien essentiel dans cette période difficile" conclut le groupe.