Orange a réalisé avec succès son émission inaugurale d'obligations indexées sur des objectifs de performance durable pour 500 ME

(Boursier.com) — Orange a réalisé avec succès sa première émission obligataire indexée sur des indicateurs de performance durable (Sustainability-Linked Bond), pour un montant nominal de 500 millions d'euros. Les obligations sont liées à l'objectif du Groupe de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (Scope 1, 2 et 3) de -45% d'ici 2030 (par rapport à 2020) et à son engagement de fournir un soutien numérique et une formation à des bénéficiaires externes (cumul de 6 millions de bénéficiaires entre 2021 et 2030).

Cet objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre est aligné sur l'objectif de maintenir le réchauffement climatique à 1,5oC et a été soumis à la validation du SBTi.