Orange a la fibre verte...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange est partenaire de Change Now, un sommet international dont la vocation est d'accélérer et d'accompagner l'écosystème des solutions répondant aux grands enjeux environnementaux et sociétaux.

Orange a placé l'engagement environnemental au coeur de sa stratégie avec Engage 2025, son nouveau plan stratégique. Sa participation à Change Now, qui se tient du 30 janvier au 1er février à Paris au Grand Palais, est l'occasion de démontrer les interactions nécessaires entre grandes entreprises et start-up pour atteindre un but commun : répondre au défi climatique. Change Now sera également l'opportunité de sensibiliser les visiteurs sur les actions menées par Orange pour la maîtrise et la diminution de son empreinte énergétique et écologique et de proposer des gestes et solutions simples afin de réduire l'impact environnemental de ses usages numériques.

Rappelons qu'Orange s'est fixé un objectif d'exemplarité environnementale, en ligne avec les recommandations du GIEC : atteindre le net zéro carbone en 2040, soit avec 10 ans d'avance sur l'objectif du secteur, le tout dans un contexte d'explosion des données sur ses réseaux. En outre, d'ici 2025, l'économie circulaire sera un pan essentiel de l'engagement environnemental du groupe. Orange s'est engagé dans un programme de collecte et de recyclage des mobiles déployé en France et en Afrique et en collaboration avec Emmaüs International. Orange collecte, trie, recycle ou reconditionne les anciens téléphones, qui pourront alors intégrer le marché de l'occasion. Les bénéfices générés par la vente issue de la collecte citoyenne en France sont entièrement reversés au réseau Emmaüs International. En participant au Change Now Summit, Orange confirme son engagement sociétal et souhaite sensibiliser à l'intérêt du recyclage.