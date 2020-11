Orange à l'offensive en Roumanie

(Boursier.com) — Orange Roumanie va acquérir un bloc majoritaire de 54 % du capital de Telekom Romania Communications, dans le cadre d'une transaction "qui accélérera considérablement la stratégie d'Orange de devenir l'opérateur convergent de référence pour les abonnés en Roumanie".

Orange paiera 268 ME, net de dette et de trésorerie et sous réserve d'ajustements usuels à la réalisation de la transaction, correspondant à une valeur d'entreprise totale de 497 ME pour 100 % de TKR et pour sa base d'abonnés convergents.

TKR, deuxième plus grand opérateur fixe de Roumanie, a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 622 millions d'euros. A travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à 5 millions de clients.