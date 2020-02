Orange a bouclé une année 2019 très solide!

(Boursier.com) — Orange dévoile un chiffre d'affaires qui croît de +0,6% en 2019 et de +1,1% au 4ème trimestre, à 11,09 MdsE, en accélération par rapport au +0,8% du trimestre précédent.

Cette hausse est tirée par la dynamique toujours très forte de l'Afrique & Moyen-Orient qui croît de +6,2% et par la solide performance de l'Europe et le retour de la croissance d'Entreprises en progression respectivement de +1,4% et de +1% en 2019. L'ensemble fait plus que compenser une très légère décroissance en France de -0,3% et la baisse en Espagne de -1,5% en 2019 sous l'effet du glissement du marché vers le low cost. Au total, le chiffre d'affaires annuel atteint 42,24 MdsE (+0,6% en données comparables).

L'EBITDAaL Groupe progresse lui de +0,8% en 2019 à 12,86 MdsE et de +1,3% au 4ème trimestre, à 3,29 MdsE. Hors effets des offres promotionnelles de lecture numérique, la croissance du chiffre d'affaires et de l'EBITDAaL est respectivement de +0,8% et +1,5% sur l'ensemble de 2019.

Le consensus, fourni par la société, attendait un EBITDAaL de 12,86 milliards d'euros pour des revenus de 42,156 MdsE.

Le Cash-flow organique des activités télécoms atteint 2,3 milliards d'euros et dépasse nettement les objectifs annoncés pour 2019. Le résultat net ressort à 3,23 MdsE en hausse de 49%.

Pour 2020, Orange attend un EBITDAaL "stable positif". Le Cash-Flow Organique des activités télécoms 2020 sera supérieur à 2,3 milliards d'euros, en amélioration par rapport à l'objectif annoncé à la journée Investisseurs de décembre.

Il sera proposé le versement d'un dividende de 0,70 euro par action pour 2020, avec le versement en décembre prochain d'un acompte sur dividende de l'exercice 2020 de 0,30 euro par action.