Orange a atteint ses objectifs en 2022

(Boursier.com) — Orange a atteint tous ses objectifs fixés pour l'exercice 2022 et a dévoilé des objectifs pour 2025 dans le cadre de son plan stratégique "Lead the future".

Pour 2022, le chiffre d'affaires annuel du groupe télécoms a progressé de 0,6% à 43,47 milliards d'euros "grâce à la poursuite d'une forte croissance en Afrique & Moyen Orient (+6,4%) et à la bonne performance des services de détail (+2,0%)", souligne le groupe.

L'EbitdaaL (excédent brut d'exploitation après loyer) a atteint près de 12,963 milliards d'euros, en progression de 2,5% en données comparables, une hausse conforme à l'objectif du groupe.

"Je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique", a commenté la directrice générale d'Orange, Christel Heydemann.

Les objectifs définis par le groupe pour 2025 incluent une légère croissance de l'EBITDAaL, la poursuite de la croissance du cash-flow organique des activités télécoms pour atteindre 4 milliards d'euros d'ici cet horizon et une nette progression de la rentabilité des capitaux investis (ROCE) par rapport à 2022.

En 2023, Orange ambitionne d'atteindre les objectifs suivants :

-EBITDAaL en légère croissance

-eCAPEX en forte baisse

-Cash-flow organique des activités télécoms d'au moins 3,5 milliards d'euros

-Ratio dette nette/EBITDAaL des activités télécoms inchangé autour de 2x à moyen terme.

"Au titre de l'exercice 2023, nous augmenterons le dividende plancher à 0,72 euro par action incluant un acompte de 0,30 euro par action qui sera versé en décembre 2023, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale" commente Christel Heydemann, Directrice Générale du groupe Orange qui poursuit : "A l'aube de notre nouveau plan stratégique "Lead the future", je suis fière de pouvoir annoncer des résultats très solides qui confirment l'ensemble de nos objectifs sur l'année malgré le contexte de forte inflation et d'instabilité géopolitique. Je tiens à saluer en particulier l'atteinte de notre ambition de croissance de l'EBITDAaL qui termine l'année en hausse de 2,5%. Cette performance s'explique par notre programme d'efficacité opérationnelle "Scale up" pour lequel nous avons atteint plus de 700 millions d'euros d'économies de coûts nets indirects cumulés depuis 2019, en avance sur notre objectif, et par la hausse tarifaire opérée partout en Europe.

La zone Afrique et Moyen Orient affiche d'excellents résultats, marqués au quatrième trimestre par la performance d'Orange Money qui a réussi à se repositionner face à un marché compétitif. La France, où la déformation du modèle industriel se poursuit, affiche une bonne dynamique commerciale, portée par la qualité de l'expérience clients ainsi que les ventes nettes sur la fibre optique et dans le mobile. Nous pouvons aussi saluer l'excellente performance commerciale de l'Europe, qui s'appuie sur la convergence pour porter le succès de nos offres premium. En Espagne, le redressement est bien engagé et nos efforts portent leurs fruits avec notamment des marges en nette progression sur le second semestre. Sur le segment Entreprises, la transformation des modèles économiques à l'oeuvre appelle un plan d'action résolu que nous présentons aujourd'hui.

Ces résultats me donnent pleine confiance dans le sens et la pertinence de notre stratégie pour les années à venir. Ils démontrent la capacité du Groupe à se concentrer sur ses fondamentaux pour créer de la valeur. Je tiens à remercier l'ensemble des équipes du Groupe dans le monde pour cette performance. Nous avons aujourd'hui un socle solide pour mettre en oeuvre collectivement et avec détermination notre nouveau plan stratégique. Nous visons la croissance à long terme et une transformation pérenne pour gagner toujours plus en agilité et en confiance."