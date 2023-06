Oracle va proposer des services d'IA générative performants et sécurisés pour les entreprises

(Boursier.com) — Le groupe Oracle annonce qu'il va développer des services d'IA générative performants pour les entreprises du monde entier. Oracle va fournir des services natifs d'IA générative pour aider les entreprises à automatiser leurs processus métier de bout en bout, à améliorer leur prise de décision et à renforcer l'expérience client, tout ça en collaboration avec Cohere, une plateforme d'IA de pointe à destination des entreprises.

Les services d'IA générative d'Oracle reposent sur Oracle Cloud Infrastructure (OCI) et exploitent les fonctionnalités uniques de Supercluster d'Oracle. Elles s'étendent des applications jusqu'à l'infrastructure et visent à fournir les plus hauts niveaux de sécurité, de performances et de création de valeur du secteur.

"Seul Oracle peut offrir une plateforme de bout en bout pour l'IA générative, avec une sécurité avancée, une gestion de données de pointe et un portefeuille complet d'applications cloud capables de résoudre tout problème lié à la gestion des activités d'une entreprise", explique Clay Magouyrk, Executive Vice President Oracle Cloud Infrastructure. "Notre partenariat avec Cohere permettra à nos clients d'intégrer facilement de l'IA générative dans leurs activités. Grâce aux modèles de base de Cohere, les clients peuvent intégrer leurs propres données en toute sécurité pour entraîner des modèles spécifiques, les déployer sur une infrastructure d'IA de pointe via OCI et bénéficier immédiatement, dans leurs applications, des avantages pour leurs activités."

Dans le cadre de ce partenariat, Cohere va entraîner, créer et déployer ses modèles d'IA générative sur OCI. OCI est idéalement positionné pour exécuter des workloads d'IA. Il offre les meilleures performances et la technologie de cluster de processeur graphique la plus économique, avec une évolutivité de processeur graphique de plus de 16K H100 par cluster et une très faible latence. Il propose aussi le réseau RDMA à bande passante la plus élevée dans le cloud. Les grands modèles linguistiques (LLM : "Large Language Models") pourront ainsi être entraînés plus rapidement et à moindre coût.