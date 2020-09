Oracle : un juge bloque l'interdiction de TikTok aux USA

Oracle : un juge bloque l'interdiction de TikTok aux USA









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le dossier du réseau social de partage de vidéos TikTok fait encore parler de lui. Un juge de Washington a temporairement bloqué le décret de l'administration Trump qui devait entrer en vigueur dimanche soir, interdisant à Apple et Google de proposer l'application TikTok en téléchargement sur leurs boutiques en ligne. Ainsi, le juge de district Carl Nichols a tranché en faveur de ByteDance, maison-mère de TikTok, qui avait déposé une requête visant à permettre à l'application vidéo de demeurer sur les magasins d'applications d'Apple et Google. Le réseau social compte 100 millions d'adeptes aux Etats-Unis, mais l'administration Trump s'inquiète de la menace supposée représentée par le Chinois en matière de sécurité nationale.

Le juge Nichols a cependant refusé pour l'heure de bloquer des restrictions supplémentaires décidées par le Département américain au Commerce, et qui doivent entrer en vigueur le 12 novembre et stopper les activités américaines du réseau social... En août, Trump avait signé un décret afin de contraindre ByteDance à céder à une entreprise américaine le contrôle des activités US de TikTok. Le week-end dernier, le Chinois avait confirmé un accord avec les Américains Oracle et Walmart pour la création d'une nouvelle entité, TikTok Global, dont Oracle serait partenaire technologique et Walmart partenaire commercial. Les communiqués du Chinois et des Américains se sont toutefois contredits sur la question du contrôle de TikTok Global. Trump et le gouvernement chinois sont très attentifs à cette question, chacun désirant évidemment que TikTok soit sous le contrôle de son pays.