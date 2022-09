Oracle : solides revenus, mais profits décevants

(Boursier.com) — Oracle , géant américain des logiciels d'entreprises, a affiché hier soir des comptes trimestriels marqués par des revenus légèrement meilleurs que prévu, mais des profits décevants. Les ventes trimestrielles ont grimpé de 18% en glissement annuel à 11,4 milliards de dollars, pour ce premier trimestre fiscal de l'exercice décalé 2023. Le bénéfice ajusté par action a en revanche manqué le consensus, à 1,03$ contre 1,06$ attendu. Les revenus cloud, segment le plus surveillé, ont flambé de 45% à 3,6 milliards de dollars sur cette période close fin août, contre 19% un trimestre avant, alors que le deal Cerner n'était pas encore conclu. Ce rachat de Cerner pour 28,3 milliards de dollars doit permettre au groupe de développer son activité dans le segment de la santé, lent à adopter le cloud.

"Les activités cloud d'application et d'infrastructure de la société représentent désormais plus de 30% du chiffre d'affaires total", a déclaré la directrice générale Safra Catz. "Alors que nos activités cloud représentent un pourcentage de plus en plus important de notre activité globale, nous nous attendons à ce que notre taux de croissance organique des revenus à taux de change constant atteigne les deux chiffres avec une augmentation correspondante du bénéfice par action". Oracle avait finalisé son achat de Cerner en juin. Le fournisseur de dossiers médicaux numériques a généré 1,4 milliard de dollars de ventes au cours de la période, ce que Catz a qualifié de "meilleur trimestre de revenus de tous les temps" pour l'entité. "Nous nous attendons à ce que Cerner fasse encore mieux au cours des prochains trimestres, alors que nous développons une toute nouvelle suite de services cloud pour les soins de santé", a-t-elle déclaré.