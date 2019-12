Oracle sans enthousiasme après les comptes

(Boursier.com) — Oracle perd du terrain en pré-séance à Wall Street ce vendredi, au lendemain de l'annonce des comptes trimestriels. Le géant américain des logiciels d'entreprise a dévoilé ainsi des comptes mitigés pour le second trimestre fiscal clos fin novembre 2019. Les revenus se sont appréciés de 1% à 9,61 milliards de dollars, contre un consensus de 9,65 Mds$. L'activité a également augmenté de 1% en glissement annuel et à changes constants. Le groupe envisageait une croissance de 0-2% en données consolidées et 1-3% à devises constantes. Le bénéfice ajusté trimestriel s'est établi à 90 cents, alors que le consensus était de 88 cents et la guidance de 87-89 cents.

Safra Catz, la dirigeante du groupe californien, estime qu'Oracle a affiché un solide trimestre de plus sur les activités Fusion et NetSuite. "Cette croissance rapide constante dans le segment ERP désormais multimilliardaire de nos activités d'applications cloud a permis à Oracle de délivrer un taux de croissance à deux chiffres du bénéfice par action en glissement annuel. Je suis pleinement confiante que nous ferons de même cette année".