Oracle sanctionné par Wall Street, une croissance jugée trop timide

Oracle sanctionné par Wall Street, une croissance jugée trop timide









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oracle , géant américain des logiciels d'entreprises, a publié mercredi soir des revenus et un bénéfice ajusté trimestriel supérieurs aux attentes. Les recettes trimestrielles ont été de 10,1 milliards de dollars et le bpa ajusté a représenté 1,16$, contre 10,07 milliard de dollars et 1,11$ de consensus.

A Wall Street, le titre Oracle a pourtant été sanctionné jeudi par une chute de 6,5% à 67,41$. Ces comptes ont été jugés mitigés par les spécialistes, certains évoquant un rythme décevant de croissance. Le groupe a fourni par ailleurs une guidance prudente pour le trimestre entamé. Ainsi, sur le trimestre clos en mai, Oracle anticipe un bénéfice ajusté par action allant de 1,28 à 1,32$, contre 1,28$ de consensus.

Les revenus sont attendus en augmentation de 5% à 7% en dollars, mais la progression ne serait que de 1 à 3% hors fluctuations de changes. Pour le trimestre clos fin février, les revenus du groupe californien de Redwood Shores ont surtout déçu dans les services cloud et les licences de support, en hausse de 5% à 7,25 milliards.

Oracle a également annoncé mercredi soir l'approbation par son conseil d'administration d'une augmentation de 20 milliards de dollars des rachats d'actions.