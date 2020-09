Oracle : quid du possible partenariat TikTok ?

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oracle demeure sous surveillance ce jour à Wall Street. La proposition du Chinois ByteDance de faire du géant californien des logiciels d'entreprises le partenaire des activités de TikTok aux USA nécessitera les accords des autorités chinoises et américaines, a souligné fort logiquement la maison-mère du réseau social de partage de vidéos. Oracle pourrait alors devenir le partenaire technologique de confiance de TikTok, alors que l'administration américaine soupçonne l'application de transférer les données d'utilisateurs américains aux autorités chinoises. Trump a ordonné à ByteDance de vendre les activités de TikTok aux Etats-Unis sous peine d'une interdiction, qui entrerait en vigueur dès dimanche. Dans le cadre de l'accord proposé, l'agence Reuters, citant une source, indique que ByteDance conserverait une part majoritaire dans l'application.

ByteDance a précisé au journal chinois Global Times qu'une vente de ses activités ou technologies ne faisait pas partie de l'accord. Trump a souligné pour sa part hier qu'il n'était pas favorable à ce que le Chinois conserve une part majoritaire dans TikTok. Pékin s'oppose enfin à une vente forcée de TikTok, et a amendé ses règles en matière de contrôle des exportations afin d'intervenir sur le transfert de l'algorithme de TikTok à un étranger.

Oracle avait confirmé lundi dernier une alliance attendue avec le Chinois ByteDance pour la poursuite des activités de TikTok aux Etats-Unis. La transaction prendrait plutôt la forme d'un partenariat, et non pas d'une cession comme initialement attendu. ByteDance avait auparavant échangé avec Oracle et Microsoft au sujet d'une éventuelle vente des activités américaines de l'application de vidéo TikTok, que Trump avait menacé d'interdire. L'application compte plus de 100 millions d'utilisateurs aux USA...

Oracle s'est associé à une proposition soumise par ByteDance au département américain du Trésor. Dans ce cadre, l'Américain, géant des logiciels d'entreprises, deviendrait le fournisseur technologique de confiance de TikTok. Oracle serait alors en charge de la gestion des données personnelles des utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis. Le Californien négocie par ailleurs une prise de participation dans les activités US de l'application. Les données d'utilisateurs de TikTok sont actuellement conservées dans le cloud d'Alphabet avec une sauvegarde à Singapour. Plusieurs des principaux actionnaires de ByteDance, dont General Atlantic et Sequoia, récupèreraient aussi des participations minoritaires dans les activités américaines de TikTok.