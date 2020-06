Oracle : les ventes rabotées par la crise du Covid-19

(Boursier.com) — Oracle a publié mardi soir après la clôture de Wall Street des bénéfices supérieurs aux attentes, mais des ventes décevantes en raison de la crise engendrée par le coronavirus. L'action de l'éditeur de logiciels de gestion d'entreprises chutait de 3,3% mardi soir à New York dans les cotations électroniques après la clôture.

Le bénéfice net du 4e trimestre fiscal, achevé fin mai, s'est établi à 3,11 milliards de dollars, soit 0,99$ par action, en baisse de 7,5% par rapport au 1,07$ par action sur la même période de l'exercice précédent. Le bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels a cependant atteint 1,2$ (+3,4%), supérieur au 1,15$ attendu par le consensus établi par le cabinet FactSet.

En revanche, les ventes du groupe fondé par Larry Ellison ont reculé de 6,3% à 10,44 Mds$, contre 11,14 Mds$ un an plus tôt, et alors que les analystes s'attendaient à une légère progression, à 11,61 Mds$.

En mars, avant les mesures de restriction prises face à la pandémie de Covid-19, Oracle avait indiqué s'attendre à un bpa ajusté de 1,20$ à 1,28$, pour un chiffre d'affaires de 10,92 à 11,36 Mds$.

Dans un communiqué publié mardi soir, la directrice générale d'Oracle, Safra Catz, a expliqué que le groupe a fait face pendant le trimestre à des reports de commandes de la part de certains clients dans les secteurs les plus touchés par le Covid-19, notamment l'hôtellerie, la distribution et les transports.