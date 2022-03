Oracle : le titre zigzague après les comptes, contrat avec TikTok en vue ?

(Boursier.com) — L 'action Oracle a fait du yoyo ce vendredi à Wall Street après la publication de ses comptes trimestriels. L'éditeur de logiciels de gestion d'entreprises a publié jeudi soir des bénéfices inférieurs aux attentes des marchés, entraînant dans un premier temps une chute de jusqu'à 8% de son cours de Bourse dans les cotations électroniques après la clôture.

Toutefois, le titre a ensuite réduit ses pertes après avoir publié des perspectives rassurantes, et progressait même vendredi en séance de 2,6% à 78,70$.

Les profits rognés par des pertes sur des investissements

Pour son 3e trimestre fiscal, le groupe américain a fait état d'un bénéfice net de 2,32 milliards de dollars (84 cents par action) moins de la moitié par rapport aux 5,02 Mds$ (1,68$ par action) dégagés un an plus tôt. Ajusté des éléments non récurrents, le bénéfice par action (bpa) a atteint 1,13$, contre 1,16$ un an plus tôt. Les analystes sondés par FactSet tablaient sur un bpa ajusté dans une fourchette de 1,14$ à 1,18$.

Les revenus trimestriels du groupe se sont élevés à 10,51 Mds$, contre 10,09 Mds$ un un plus tôt (+4%), et conformes aux attentes du consensus.

Dans un communiqué, le groupe a expliqué la déception sur son bénéfice par la baisse de ses investissements dans deux compagnies, Oxford Nanopore (spécialisée dans le séquençage génétique), dont le cours de Bourse a chuté, et Ampere Computing, un développeur de micro-processeurs, qui a subi des pertes opérationnelles.

"Nous restons confiants que nos investissements dans ces deux compagnies de technologies avancées produiront d'importants retours sur investissement", a assuré Oracle.

Contrat en vue pour héberger les données de TikTok aux Etats-Unis ?

Lors d'une conférence téléphonique, la directrice générale Safra Catz a rassuré les marchés en faisant état d'une prévision de bpa de 1,35 à 1,39$ pour le 4e trimestre fiscal en cours. Les ventes sont attendues en hausse de 3% à 5% soit entre 11,56 et 11,79 Mds$, en excluant l'acquisition en cours de Cerner qui n'est pas encore finalisée. Ces chiffres correspondent aux attentes du consensus FactSet, qui tablait sur 1,38$ de bpa pour un chiffre d'affaires de 11,75 Mds$.

Par ailleurs, les marchés spéculent sur un possible accord pour l'hébergement par Oracle des données du réseau social TikTok, qu'Oracle avait proposé de racheter en 2020, lorsque Donald Trump voulait interdire le réseau, filiale du chinois ByteDance. L'administration Biden a depuis renoncé à interdire TikTok aux Etats-Unis.

Selon 'Reuters', jeudi, Oracle serait proche d'un accord pour héberger les données des utilisateurs américains de TikTok sur des serveurs auxquels la maison mère chinoise ByteDance n'aurait pas accès afin de préserver la confidentialité des données.

Interrogé sur le sujet, Larry Ellison, le fondateur et président d'Oracle, a botté en touche en riant, et Safra Catz a répondu que "la seule chose que je puisse vous dire est que nous avons d'excellentes relations avec les gens de TikTok". Et Ellison de renchérir "je valide cela. Elles sont excellentes".