Oracle : la stratégie "cloud" dope les comptes trimestriels

(Boursier.com) — Malgré la débâcle boursière générale du jour à Wall Street, le titre de l'éditeur de logiciels de gestion d'entreprises Oracle bondissait de près de 9% lundi soir dans les cotations post-séance, saluant la publication de comptes trimestriels meilleurs que prévu.

Le groupe américain basé à Austin, au Texas, a montré que sa stratégie de migration de son offre vers le "cloud" porte ses fruits, affichant des bénéfices et des revenus supérieurs aux attente des analystes pour son 4e trimestre fiscal achevé le 31 mai.

Le bénéfice net a pourtant reculé de 21% pour revenir à 3,2 milliards de dollars contre 4 Mds$ un an plus tôt. Le bénéfice net par action, ajusté des éléments non récurrents, est ressorti à 1,54$, alors que le consensus du cabinet FactSet tablait sur 1,37$.

Les ventes trimestrielles ont augmenté de 5% (et de 10% à taux de change constants) pour totaliser 11,8 Mds$, contre 11,6 Mds$ attendus par Wall Street. Les ventes totales liées au cloud ont bondi de 19% à 2,9 Mds$ (+22% à taux de change constant).

"Nous avons connu une forte hausse de la demande pour notre offre d'infrastructures cloud, qui a bondi de 39% à taux de change constant", a indiqué la directrice générale du groupe, Safra Catz, dans un communiqué. "Nous pensons que cette poussée haussière de la croissance montre que notre business d'infrastructure cloud est entré dans une phase d'hyper-croissance", a-t-elle ajouté.