Oracle : l'accord TikTok risque de tourner court

(Boursier.com) — La Chine n'aurait aucune raison d'approuver l'accord "sale et injuste" qu'Oracle et Walmart disent avoir conclu avec ByteDance concernant TikTok, selon le China Daily ce mercredi, qui évoque de la part des USA des pratiques dignes d'un gangster. Les Américains Oracle et Walmart et le Chinois ByteDance avaient précédemment effectué des annonces contradictoires concernant les termes de l'accord relatif à l'application de partage de vidéos TikTok, destiné à lui permettre de poursuivre ses opérations aux Etats-Unis.

ByteDance a indiqué qu'il allait établir une filiale US, TikTok Global, détenue à 80%. Oracle et Walmart ont précisé quant à eux que le contrôle de TikTok Global reviendrait à des investisseurs américains. Le China Daily, qui reflète généralement la position de Pékin, estime que ByteDance risque de perdre non seulement le contrôle de TikTok, mais aussi sa technologie clé. "La Chine n'a aucune raison de donner son feu vert à un tel deal", ajoute le journal. Le Global Times avait précédemment indiqué lui aussi que la Chine ne devrait pas approuver l'accord. Le Global Times qualifie le deal d'"extorsion" et affirme que la Chine ne cèdera pas au "chantage".

Trump a haussé le ton, menaçant d'interdire les services de TikTok aux Etats-Unis à partir de dimanche prochain si la société n'était pas contrôlée par des groupes américains. Si Oracle et Walmart "ne prennent pas le contrôle total, alors nous n'approuverons pas l'accord", a ainsi déclaré dimanche soir le président américain sur 'Fox News'.