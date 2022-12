Oracle insensible au ralentissement économique

(Boursier.com) — Oracle , le géant texan des logiciels d'entreprises, a annoncé pour son deuxième trimestre fiscal 2023, clos fin novembre 2022, des résultats supérieurs aux attentes de marché. Le groupe a réalisé sur la période un bénéfice ajusté par action de 1,21$, contre 1,18$ de consensus et 1,21$ un an plus tôt. Les revenus se sont établis à 12,28 milliards de dollars, dépassant les attentes de marché de 2%, à comparer aux 10,36 milliards de dollars de l'an dernier. Ainsi, le groupe a très bien résisté au ralentissement actuel des dépenses technologiques, parvenant même à une croissance de 18% des ventes. Les revenus cloud, très surveillés, ont progressé de 43% en glissement annuel pour atteindre 3,8 milliards de dollars, après une expansion de 45% sur le trimestre antérieur.

Le groupe d'Austin, lors d'une journée analystes en octobre, disait anticiper des revenus de 65 milliards de dollars pour l'exercice 2026, avec la croissance du cloud. Hier soir, Safra Catz, dirigeante d'Oracle, a déclaré que les revenus devraient augmenter de 17 à 19% sur le trimestre en cours, troisième trimestre fiscal, qui se termine en février. Les analystes prévoyaient en moyenne une croissance de 17% à 12,3 milliards de dollars. Le bénéfice par action est attendu à 1,21$ sur la période, y compris un impact négatif de 6 cents par action dû aux fluctuations des devises, à comparer à un consensus de 1,24$. La directrice générale du groupe software a répété sa prévision de septembre selon laquelle les ventes d'Oracle dans le cloud pour l'exercice fiscal, hors contribution de Cerner, augmenteraient de 30% à taux de change constants. La croissance de l'activité cloud "dépassera 30%" en incluant Cerner.