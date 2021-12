Oracle flambe après les résultats

(Boursier.com) — Oracle , géant software américain, bondissait hier soir de plus de 10% après bourse à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Pour le deuxième trimestre fiscal 2022, le groupe désormais basé à Austin, au Texas, a affiché une perte nette de 1,25 milliard de dollars et 46 cents par titre, contre un profit net de 2,44 milliards de dollars et 80 cents par action sur la période correspondante de l'an dernier. Les revenus ont totalisé 10,36 milliards de dollars, en croissance de 6% en glissement annuel. Les résultats GAAP ont été affectés négativement par le paiement d'un jugement lié à un différend vieux de dix ans concernant l'emploi de l'ancien DG Mark Hurd. Ce paiement a entraîné une perte d'exploitation au deuxième trimestre pour 824 millions de dollars et une perte par action de 0,46$. Le bénéfice d'exploitation ajusté du deuxième trimestre a augmenté en fait de 6% à 4,9 milliards de dollars et le bénéfice ajusté par action de 14% à 1,21$.

Le consensus FactSet était de 1,11$ de bpa ajusté pour 10,2 milliards de dollars de recettes.

Ces bons résultats sont dus à la croissance de 22% des activités cloud d'infrastructure et d'applications, qui approchent les 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires annualisé (2,7 Mds$ sur la période trimestrielle close).

En outre, le groupe dirigé par Safra Catz a renforcé l'autorisation de rachat d'actions de 10 milliards de dollars et déclaré un dividende cash trimestriel de 32 cents par action ordinaire.