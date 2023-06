Oracle flambe à Wall Street avant les comptes, dopé par l'IA

(Boursier.com) — Oracle grimpe de près de 5% à 115$ à Wall Street, avant la publication des comptes trimestriels attendue ce soir. Le consensus est logé à 1,58$ de bénéfice ajusté par action pour 13,73 milliards de dollars de revenus sur ce quatrième trimestre fiscal. Le rebond du titre avant les chiffres est stimulé par des recommandations favorables de JP Morgan et Wolfe Research, mais aussi par les spéculations autour de l'intelligence artificielle.

Le groupe devrait ainsi répondre à l'équipe Microsoft-Open AI en capitalisant sur son investissement dans Cohere, selon The Information. Une personne ayant une connaissance directe de la situation a indiqué à The Information qu'un cadre supérieur d'Oracle avait précisé aux employés que l'entreprise allait vendre l'accès aux LLM ("large language models") de Cohere de la même manière que Microsoft permettait aux clients du cloud d'acheter l'accès aux logiciels OpenAI, et utiliser le logiciel Cohere pour ajouter des fonctionnalités d'IA aux applications de gestion des ressources humaines et de la chaîne d'approvisionnement d'Oracle, de la même manière que Microsoft utilise le logiciel OpenAI pour les fonctionnalités d'automatisation dans les applications Office 365. The Information rapporte que le DG d'Oracle, Larry Ellison, devrait annoncer la relation des entreprises avec l'annonce des résultats du 12 juin.

L'article rappelle aux lecteurs que Cohere a annoncé qu'Oracle faisait partie des investisseurs dans le cadre d'une levée de fonds de 270 millions de dollars. Nvidia, Salesforce et SentinelOne ont également participé, et ce cycle de financement a évalué la startup d'IA - qui est en concurrence avec OpenAI - à 2,1-2,2 milliards de dollars.