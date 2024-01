Oracle et Deloitte aident les entreprises multinationales à se préparer aux règles du Pilier Deux de l'OCDE

(Boursier.com) — Oracle présente les nouvelles fonctionnalités d'Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM) qui, associées aux services d'implémentation de Deloitte, peuvent aider les entreprises multinationales à gérer le Pilier Deux à venir de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur les règles fiscales.

La combinaison des deux offres peut aider les leaders financiers à simplifier des processus fiscaux et des rapports complexes et à mieux harmoniser la finance, les ventes et la fiscalité grâce à une automatisation complète des processus.

Les règles du Pilier Deux de l'OCDE amorcent le changement le plus important en matière de taxe mondiale sur les entreprises depuis des dizaines d'années. Les nouvelles règles créent effectivement un taux d'imposition minimum global de 15 % et ont un impact significatif sur les processus financiers et les structures opérationnelles des grandes entreprises multinationales. Grâce à l'équipe de service d'implémentation d'Oracle actuelle de Deloitte Tax Technology Consulting, les entreprises peuvent améliorer leur reporting fiscal grâce à la solution du Pilier Deux dans Oracle Cloud EPM.

Cette association complémentaire favorise la collaboration au sein des entreprises entre les services de la fiscalité, de la finance et d'autres départements opérationnels, et peut aider à collecter et gérer des données à partir de divers systèmes source, notamment le grand livre, les livres auxiliaires, etc., tout en modélisant mieux les répercussions des nouvelles règles.

"La conformité fiscale internationale est incroyablement complexe. Pour répondre efficacement aux nouvelles règles du Pilier Deux, les entreprises doivent rapidement connecter et analyser des quantités croissantes de données", explique René van Gassen, Directeur de la Tax Technology Consulting (TTC) chez Deloitte Netherlands. "Nos compétences en implémentation, associées aux solutions d'Oracle, peuvent permettre aux leaders financiers d'exploiter efficacement la technologie d'Oracle pour unifier les processus fiscaux et financiers et gérer efficacement la conformité."

Les nouvelles fonctionnalités d'Oracle Cloud EPM peuvent aider les équipes financières à rationaliser les processus fiscaux complexes. Ces fonctionnalités sont les suivantes :

-Collecte et gestion des données du Pilier Deux : il s'agit d'aider les équipes fiscales à collecter automatiquement des données à partir de différents systèmes métier, notamment les systèmes finance, RH et vente, et à formater les données pour les aligner sur les règles du modèle de données du Pilier Deux. Cela fournit une piste d'audit solide et permet aux équipes de passer moins de temps à collecter et à harmoniser les données.

-Gestionnaire de tâches du Pilier Deux : rationalise la coordination et la collaboration tout au long du processus de clôture financière, ce qui en réduit les délais. Le gestionnaire de tâches facile à déployer permet aux utilisateurs d'attribuer des tâches et de les suivre à partir d'un tableau de bord central, ainsi que d'être guidés dans leurs responsabilités du Pilier Deux par un processus simple, étape par étape. Les équipes peuvent alors vérifier que le processus du Pilier Deux s'exécute aussi facilement que possible.

-Prévision et modélisation fiscales du Pilier Deux : permet aux équipes de prévoir et de modéliser des scénarios fiscaux dans Oracle Cloud EPM. Cette fonctionnalité permet d'anticiper les répercussions des nouvelles règles de l'OCDE afin que les entreprises puissent mieux se préparer à la nouvelle taxe minimale mondiale.