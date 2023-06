Oracle : encore une star de l'IA ?

(Boursier.com) — Oracle , le géant texan des logiciels d'entreprise, a convaincu hier soir par ses comptes trimestriels... et surtout son discours très orienté "intelligence artificielle". Le titre s'adjugeait 3,6% après bourse, suite à un gain de 6% en clôture à Wall Street. Le titre atteint ainsi de nouveaux sommets historiques sur la cote américaine, pour une capitalisation attendue ce jour supérieure à 320 milliards de dollars.

Sur le trimestre clos, le bénéfice ajusté par action a été de 1,67$, contre 1,58$ de consensus de place et 1,54$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé quant à eux 13,84 milliards de dollars, contre 11,84 milliards un an avant. Ils battent aussi le consensus de marché. Les ventes cloud ont augmenté de 54% pour atteindre 4,4 milliards de dollars, après un bond de 45% sur la période précédente. Sur l'exercice se terminant en mai 2024, ces revenus du cloud devraient augmenter au moins autant qu'au cours de l'année qui vient de se terminer, a indiqué, confiante, la directrice générale Safra Catz.

Oracle s'est concentré sur l'expansion de son activité d'infrastructure cloud pour concurrencer Amazon ou Microsoft, qui ont eux connu des ralentissements récents. En outre, le boom actuel de l'IA générative, qui nécessite une puissance de calcul énorme, stimule la demande pour les services cloud d'Oracle, d'après le management. La startup d'IA générative Cohere a déclaré pour sa part la semaine dernière qu'Oracle faisait partie de ses investisseurs dans le cadre d'un round de financement de 270 millions de dollars. Les revenus de l'infrastructure cloud ont augmenté de 76% pour atteindre 1,4 milliard de dollars sur le trimestre clos. Les ventes d'applications cloud ont bondi de 45% à 3 milliards de dollars.

Plus de 2 milliards de dollars de capacité cloud ont récemment été contractés par des entreprises développant de grands modèles de langage, a ajouté le président d'Oracle, Larry Ellison, selon lequel le Gen2 Cloud d'Oracle est rapidement devenu le choix numéro un pour l'exécution des charges de travail d'IA générative. "Nos deux activités cloud stratégiques grossissent et se développent plus rapidement", a précisé Safra Catz, qui table sur une année solide à venir. Pour le trimestre se terminant en août, la croissance du cloud hors Oracle Health serait d'environ 29%. Le chiffre d'affaires total devrait augmenter de 8% à 10%, contre 8% de consensus. Le bénéfice ajusté est estimé entre 1,12 et 1,16$ par action.