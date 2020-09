Oracle dopé par l'accord TikTok

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oracle prend 3,3% et Walmart 1% avant bourse à Wall Street. Trump a annoncé samedi qu'il allait donner son feu vert à un accord qui pourrait permettre au réseau social de partage de vidéos TikTok de poursuivre ses activités aux États-Unis, après avoir menacé d'interdire l'application chinoise.

Le président américain validerait donc le 'deal' entre TikTok, le géant californien des logiciels d'entreprises Oracle et le colosse de la distribution Walmart, qui créerait une nouvelle compagnie, TikTok Global.

Oracle a annoncé pour sa part une prise de participation de 12,5% dans TikTok Global. TikTok s'est félicité que sa proposition, faite avec Oracle et Walmart, permette de surmonter les inquiétudes de l'administration américaine en matière de sécurité et règle les questions sur l'avenir de TikTok aux États-Unis. ByteDance, maison-mère de TikTok, souhaite une valorisation de l'application de 60 milliards de dollars dans le cadre de l'accord, croit savoir Bloomberg. Sur ces bases, Oracle et Walmart investiraient 12 milliards de dollars pour une participation cumulée de 20% dans TikTok Global.

La Chine doit encore donner son feu vert, alors que Trump estime que la nouvelle société pourrait créer 25.000 emplois aux États-Unis.

ByteDance indique ce lundi que TikTok deviendra sa filiale dans le cadre de l'accord avec Trump. ByteDance déclare qu'il détiendra 80% de TikTok Global, la compagnie nouvellement créée qui possèdera la majeure partie des opérations mondiales de l'application. Oracle et Walmart détiendraient respectivement 12,5% et 7,5% de la nouvelle entité. Les deux groupes américains affirment quant à eux que le contrôle de TikTok reviendrait à des investisseurs US.

Bref, la question capitalistique demeure encore peu claire, et ByteDance n'entend pas perdre le contrôle de TikTok. On peut aussi tourner la chose différemment en constatant que 41% du capital du Chinois ByteDance est déjà aux mains d'investisseurs américains. Une source de Reuters évoque une valorisation de TikTok de 50 milliards de dollars...

TikTok a par ailleurs confirmé des plans ultérieurs d'introduction en bourse de TikTok Global. Le conseil d'administration comprendrait Zhang Yiming, fondateur de ByteDance, Doug McMillon, patron de Walmart, et des administrateurs actuels de ByteDance. Oracle et Walmart ont quant à eux précisé samedi que quatre des cinq administrateurs de la nouvelle entité seraient américains... Ici encore, les violons ne sont donc pas vraiment accordés...

Le projet actuel ne comprend pas de transfert d'algorithme ou de technologies, mais Oracle sera en mesure d'inspecter le code source du Chinois aux USA, selon ByteDance.