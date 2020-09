Oracle confirme son potentiel partenariat avec TikTok

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Oracle a confirmé hier lundi une alliance attendue avec le Chinois ByteDance pour la poursuite des activités de TikTok aux Etats-Unis. La transaction prendrait plutôt la forme d'un partenariat, et non pas d'une cession comme initialement attendu. ByteDance avait auparavant échangé avec Oracle et Microsoft au sujet d'une éventuelle vente des activités américaines de l'application de vidéo TikTok, que Trump avait menacé d'interdire. L'application compte plus de 100 millions d'utilisateurs aux USA. La Chine s'est opposée à une vente forcée et a amendé ses règles en matière de contrôle des exportations, lui autorisant ainsi d'intervenir sur le transfert de l'algorithme de TikTok à un acheteur étranger. Reuters avait indiqué la semaine dernière que le gouvernement chinois préférait encore une fermeture de Tiktok aux Etats-Unis plutôt qu'une cession.

Oracle a précisé hier qu'il s'était associé à une proposition soumise durant le week-end par ByteDance au département américain du Trésor. Dans ce cadre, l'Américain, géant des logiciels d'entreprises, deviendrait le fournisseur technologique de confiance de TikTok. Oracle serait alors en charge de la gestion des données personnelles des utilisateurs de TikTok aux Etats-Unis. Le Californien négocie par ailleurs une prise de participation dans les activités US de l'application, selon des sources de Reuters. Les données d'utilisateurs de TikTok sont actuellement conservées dans le cloud d'Alphabet avec une sauvegarde à Singapour. Plusieurs des principaux actionnaires de ByteDance, dont General Atlantic et Sequoia, récupèreraient aussi des participations minoritaires dans les activités américaines de TikTok.

"Nous pouvons confirmer que nous avons soumis une proposition au Département du Trésor, dont nous pensons qu'elle répondra aux craintes du gouvernement (américain) sur le plan de la sécurité", a précisé TikTok. Reste à savoir si Trump, qui exigeait une vente pure et simple des actifs US de TikTok, validera cette proposition. Steven Mnuchin, Secrétaire américain au Trésor, a indiqué sur CNBC que l'administration américaine allait examiner le projet.

Bytedance avait mené des discussions pour céder les actifs US de TikTok à Oracle ou à un consortium mené par Microsoft, après que Trump eut ordonné cette cession le mois dernier sous peine d'interdire l'application. Les autorités américaines avaient exprimé leur craintes que les données personnelles d'utilisateurs puissent être transférées au gouvernement chinois.