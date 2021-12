Oracle confirme s'offrir Cerner pour plus de 28 milliards de dollars

(Boursier.com) — Oracle abandonne 2,4% à Wall Street ce lundi, tandis que Cerner avance de 1%. Le géant américain des logiciels professionnels a confirmé ce lundi l'acquisition de Cerner, spécialiste des données médicales, pour 28,3 milliards de dollars, ce qui lui permet de se renforcer dans le domaine de la santé. La nouvelle avait été rapportée plus tôt par le Wall Street Journal. "En travaillant ensemble, Cerner et Oracle ont la capacité de transformer la prestation des soins de santé en fournissant aux professionnels de la santé de meilleures informations, leur permettant de prendre de meilleures décisions de traitement entraînant de meilleurs résultats pour les patients", a déclaré Larry Ellison, président et CTO d'Oracle.

Les actionnaires de Cerner recevront 95$ en espèces pour chaque action, soit une prime de 5,8% par rapport au cours de clôture de vendredi. L'accord, le plus important jamais réalisé par Oracle après son acquisition de PeopleSoft en 2004, aidera le fabricant de logiciels à renforcer les services qu'il fournit aux clients du secteur de la santé, y compris les assureurs. Cerner, le plus gros vendeur de logiciels utilisés pour l'enregistrement électronique des données de santé aux États-Unis après Epic Systems, donnera à Oracle l'accès aux données qu'il pourra utiliser pour former et améliorer ses services cloud basés sur l'intelligence artificielle. Depuis le début de la pandémie, la demande en solutions basées sur le cloud dans le secteur de la santé s'est accélérée... Le deal devrait être bouclé l'année prochaine.