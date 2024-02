Oracle Cloud aide Marriott International à faire évoluer la gestion de ses hôtels

(Boursier.com) — Oracle annonce que Marriott International a choisi Oracle Hospitality OPERA Cloud Property Management System (PMS) and Sales and Event Management en tant que plateforme cloud pour ses établissements Luxe, Premium, Select Service et milieu de gamme...

Tirant parti des hautes performances et de la sécurité d'Oracle Cloud Infrastructure (OCI), OPERA Cloud PMS va donner aux établissements Marriott la possibilité de rationaliser leurs opérations hôtelières et leurs offres de produits destinées à leurs clients, tout en centralisant la totalité de leurs données à l'échelle mondiale pour améliorer leurs informations sur les clients, leur planification et le service à leur clientèle. OPERA Cloud Sales and Event Management opéreront en tandem pour permettre à l'hôtelier d'optimiser son espace événementiel, qu'il s'agisse de salles de réunion, de réservations groupées ou de restauration.

"Oracle OPERA Cloud fournit une plateforme d'hôtellerie intégrée qui permet aux entreprises telles que Marriott de proposer à leurs clients une expérience exceptionnelle, tout en les accompagnant dans l'amélioration de leur efficacité et la hausse des revenus de l'ensemble de leurs opérations", souligne Alex Alt, Executive Vice President et Directeur général d'Oracle Hospitality. "Des ventes incitatives jusqu'aux capacités de gestion des ventes et des événements, en passant par des centaines de plug-ins partenaires, la méthodologie d'Oracle axée sur la sécurité et son engagement en faveur d'investissements à long terme dans le cloud peuvent aider les établissements à atteindre leurs objectifs financiers et opérationnels tout en optimisant la satisfaction client à chaque point de contact."

"Notre capacité à nous adapter aux besoins changeants des clients est essentiel dans notre secteur. Les plateformes technologiques et de données, telles qu'Oracle OPERA Cloud, sont l'épine dorsale du service et permettent à nos collaborateurs de rester concentrés sur l'attention portée au service à nos clients", explique Erika Alexander, Chief Global Operations Officer chez Marriott International.