Oracle bat le consensus, mais le titre baisse

(Boursier.com) — Oracle a publié mardi après la clôture de Wall Street des comptes nettement supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre fiscal, achevé fin mai. Le géant américain des logiciels de gestion d'entreprises a ainsi affiché un bénéfice net de 4,03 milliards de dollars (1,37$ par action) pour des ventes de 11,23 Md$ en hausse de 7,5% par rapport à la même période de 2020 (10,44 Mds$). Le consensus compilé par le cabinet FactSet tablait sur des ventes de 11,02 Md$.

Après ajustement des éléments non récurrents, le bénéfice par action ressort à 1,54$ contre 1,2$ un an plus tôt et supérieur aux attentes du consensus qui était logé à 1,31$.

Malgré cette performance meilleure que prévu, l'action Oracle chutait de 4,8% mardi soir dans les cotations électroniques post-séance, sous les 78$. Le titre avait atteint tout récemment, le 8 juin, un sommet historique de 84,61$. A la clôture de mardi (81,64$), il gagne 26% depuis le début de l'année et a bondi de 49% depuis un an.

Certains analystes estiment que la plupart des bonnes nouvelles ont déjà été intégrées dans la récente hausse du titre.

Sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2021, Oracle a renoué avec la croissance des ventes (+3,6% à 40,48 Mds$) grâce au développement des services de "cloud computing", après deux exercices de baisse de son chiffre d'affaires de l'ordre de 1%. Le bpa annuel ajusté du groupe a bondi de 21% pour atteindre 4,67$, aidé par un plan de rachat d'actions.