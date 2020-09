Oracle au sommet après les comptes

(Boursier.com) — Oracle bondit de plus de 3% ce vendredi sur les 59$, au plus haut historique à Wall Street. Le géant américain des logiciels d'entreprises a publié des comptes supérieurs aux attentes de marché pour son premier trimestre fiscal. Le directeur général du groupe software californien évoque des résultats "fantastiques", alors qu'Oracle a dépassé les attentes en termes de profits et de ventes. Le groupe constate une recovery des dépenses des clients, le télétravail ayant stimulé tout particulièrement les services cloud et les activités traditionnelles de licences.

Les revenus trimestriels totaux se sont appréciés de 1,6% en glissement annuel à 9,4 milliards de dollars, contre 9,2 milliards de dollars de consensus. Le bénéfice net s'est amélioré à 2,25 milliards de dollars et 72 cents par action, contre 2,14 milliards de dollars et 63 cents par titre un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 93 cents, contre un consensus de 86 cents. La principale division du groupe comprenant les services cloud a progressé de 2,1% en termes d'activité à près de 7 milliards.