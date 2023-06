(Boursier.com) — Oracle annonce sa nouvelle génération de plateformes Oracle Exadata X10M qui offre des performances et une disponibilité inégalées pour tous les workloads Oracle Database. Avec un prix de départ identique à celui de la génération précédente, ces plateformes offrent davantage de capacité pour prendre en charge des niveaux de consolidation de bases de données plus élevés et apportent une valeur nettement supérieure à celle des générations précédentes.

Des milliers d'entreprises de toute taille exécutent leurs workloads les plus critiques et les plus exigeants sur Oracle Exadata, y compris la majorité des plus grandes entreprises financières, de télécommunications et de retail au monde.

"Notre 12ème génération d'Oracle Exadata X10M s'inscrit dans le droit fil de notre stratégie visant à fournir aux clients une évolutivité, des performances et une valeur extrêmes, et nous allons la rendre disponible partout, dans le cloud et sur site", déclare Juan Loaiza, Executive Vice President, Mission-Critical Database Technologies, Oracle. "Les clients qui choisissent des déploiements cloud bénéficient également de l'exécution d'Oracle Autonomous Database, ce qui réduit encore davantage leurs coûts grâce à un paiement à l'usage et grâce à l'élimination de l'administration de leurs bases de données et de leur infrastructure."

Les serveurs de stockage à haute capacité d'Exadata X10M peuvent quant à eux contenir maintenant 22% de données supplémentaires, tandis que les serveurs de stockage Flash offrent désormais 2,4 fois la capacité des systèmes précédents. En outre, les serveurs de base de données ont désormais une capacité de mémoire 50% supérieure, ce qui permet d'exécuter davantage de bases de données sur le même système.

"Les processeurs de serveur AMD EPYC ont été intégralement conçus pour atteindre trois objectifs clés : offrir davantage de performances pour les workloads complexes des data centers, réduire la latence avec des caches plus grands et mieux conçus, et augmenter le débit avec plus de coeurs par socket. Ils conviennent parfaitement aux workloads de base de données critiques", déclare Mark Papermaster, executive vice president and chief technology officer, AMD. "Nos ingénieurs ont collaboré étroitement avec Oracle pour s'assurer qu'Exadata X10M reposant sur la 4ème génération d'AMD EPYC, avec 96 coeurs par socket, présente une configuration équilibrée permettant une évolutivité quasi linéaire et une efficacité énergétique améliorée pour les workloads de base de données."